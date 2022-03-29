تحالف الفتح يطالب النواب المستقلين بـ”الحيادية”

تحالف الفتح يطالب النواب المستقلين بـ”الحيادية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، النواب المستقلين من تعرضهم للاستغلال والخديعة في جلسة اختار رئيس الجمهورية.وقال الحياني في تصريح  صحفي، إن “هنالك قوى سياسية تحاول اقصاء الجميع لذلك يجب ان يحذر النواب المستقلين من عملية الانقلاب على جميع الاتفاقات بعد انتخاب رئيس الجمهورية وانتفاء الحاجة لهم”.وأضاف، انه “قد يتطور الأمر الى تلفيق تهم الفساد بحق المستقلين وقضايا لدى هيئة النزاهة بهدف الاقصاء”.وتابع الحياني، ان “يجب على جميع المستقلين عدم الميل لطرف على حساب الطرف الآخر بسبب حساسية المرحلة المقبلة”.

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