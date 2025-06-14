تحالف الفتح يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

تحالف الفتح يطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم السبت، المنظمات المهنية والشعبية إلى تنظيم تظاهرات جماهيرية للمطالبة بطرد السفارة الأمريكية من بغداد، وذلك على خلفية دعم واشنطن للعدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “العدوان الصهيوني الأخير على إيران تم بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة، بدليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حملت تناقضاً واضحاً بشأن الهجوم”.وأضاف أن “الولايات المتحدة تتحكم بالأجواء العراقية وفق الاتفاقية الأمنية، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية مرور الطائرات والصواريخ الإسرائيلية عبر أجواء البلاد”، مشدداً على “ضرورة تقديم شكوى رسمية من قبل الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن ضد الانتهاكات المتكررة للأجواء”.وأشار الفتلاوي إلى أن “الموقف الشعبي يجب أن يكون فاعلاً عبر تنظيم تظاهرات تطالب بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد”، داعياً في الوقت ذاته القوى السياسية إلى “الضغط من أجل تفعيل اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بعد أن ثبت تورط واشنطن في دعم العدوان بشكل لوجستي وعسكري”.

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