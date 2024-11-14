تحالف الفتح يطالب بتغيير وزير الخارجية

تحالف الفتح يطالب بتغيير وزير الخارجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، الخميس، إلى إجراء تغييرات واسعة في وزارة الخارجية تشمل الوزير فؤاد حسين بسبب ضعف الأداء والافتقار للحنكة واللياقة اللازمة في ظل التحديات التي يواجهها العراق.وقال البياتي في حديث  صحفي، إن “العراق يحتاج إلى وزارة خارجية بكوادر وسفراء ووزير يكونون على قدر هذه المسؤولية”، مبيناً أن “هناك اتفاقيات عديدة مع الجانب الأمريكي وهو يماطل في تنفيذها والالتزام بها، والخارجية العراقية ليست بالمستوى المطلوب أمام هذه القضية”.وأضاف أن “هناك قناعة واسعة بأن وزارة الخارجية تفتقر للياقة المطلوبة، ونحتاج إلى وزير خارجية محنك يتولى هذه المسؤوليات على أتم وجه، لافتاً إلى أن “هذا الخلل متسلسل في العراق الذي يعاني من احتلال يتجاوز على سيادته”.وينتقد نواب وقوى سياسية ضعف أداء وزير الخارجية فؤاد حسين في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة.

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