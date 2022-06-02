تحالف الفتح يطالب بعدم تمرير قانون الأمن الغذائي

تحالف الفتح يطالب بعدم تمرير قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو تحالف الفتح وليد السهلاني، الخميس، من مغبة استمرار الخلاف السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، مطالبا التحالف الثلاثي بالغاء قانون الدعم الطارئ وتشريع الموازنة بشكل اصولي. وقال السهلاني في حوار متلفز ، ان ” بقاء العملية السياسية على هذا الحال يؤثر على الوضع العام ونأمل ان يستجيب التحالف الثلاثي لدعوات الحوار وان الإطار يسعى لحل الازمة باي طريقة كانت”.وأضاف ان ” قانون الموازنة عليه اتفاق سياسي أكبر من الامن الغذائي وعلى التحالف الثلاثي إعادة النظر بالقانون بسبب الخلافات وشبهات الفساد حوله”.وتابع ان ” ما يشاع من عدم قدرة الحكومة على تسديد الديون وشراء الادوية والأغذية عبارة عن كذب لإيهام المواطن والضغط على القوى السياسية الأخرى لتمرير قانون الدعم الطارئ”.

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