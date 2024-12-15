تحالف الفتح يطالب مجدداً بإخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح يطالب مجدداً بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو تحالف الفتح على الفتلاوي، اليوم الاحد، أن التواجد الأمريكي في العراق يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي للبلاد مشيراً إلى أن هذا التواجد أصبح يشكل تهديداً أكبر لاستقرار المنطقة بشكل عام.وقال الفتلاوي في حديث صحفي ، ان الولايات المتحدة لا يمكن أن تقدم الخير للعراق لأنها أساس الخراب في العديد من الشعوب وأصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي والمنطقة بشكل عام”.وشدد على “ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق والمضي بالاتفاق الأخير مع الحكومة”، مبينا ان “الولايات المتحدة تسعى لتأجيل تنفيذ هذا الاتفاق مبررةً استمرار وجودها بالظروف الإقليمية المتقلبة”.ولفت الى ان “وجودها كان في البداية بذريعة مساعدة القوات الامنية ولكن اليوم أصبح من الضروري رحيلها لضمان سيادة البلاد وقدرتها على إدارة شؤونها بعيداً عن التدخلات الأمريكية”.ورجح مراقبون في وقت سابق أن تستفيد الإدارة الأمريكية من التوترات الحالية في سوريا وتطورات الأوضاع الراهنة كذريعة لتمديد وجود قواتها في العراق. 

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