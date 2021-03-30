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العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية لعام 2021
نائب:حكومة الإقليم غير قادرة على دفع دينار واحد للحكومة الاتحادية لان النفط مباع الى تركيا
العصائب:لن نسمح بتمرير حصة الإقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب
بأمر إيراني رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعبعوب
تحالف الفتح يعلن عن حسم حصة الإقليم في الموازنة
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العراق خارج تصنيف الحرية الاقتصادية لعام 2021
نائب:حكومة الإقليم غير قادرة على دفع دينار واحد للحكومة الاتحادية لان النفط مباع الى تركيا
العصائب:لن نسمح بتمرير حصة الإقليم على حساب محافظات الوسط والجنوب
تحالف الفتح يعلن عن حسم حصة الإقليم في الموازنة
المالية النيابية:قانون الموازنة أصبح جاهزاً للتصويت
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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