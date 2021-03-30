تحالف الفتح يعلن عن حسم حصة الإقليم في الموازنة

تحالف الفتح يعلن عن حسم حصة الإقليم في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف “الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، عن ملاحظاته حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، فيما أكد شبه حسم المادة المتعلقة بحصة اقليم كردستان من الموازنة.وقال النائب عن التحالف ثامر ذيبان، في حديث صحفي: ان “الفتح وغيره من القوى السياسية لديهم الكثير من الملاحظات والاعتراضات على موازنة سنة 2021 وأبرز تلك الملاحظات، القروض الخارجية والضمانات السيادية، والاعتراض على سعر صرف الدولار”.وأضاف أنه “من ضمن تلك الملاحظات والاعتراضات، المطالبة بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة تخصيصات أموال البطاقة التموينية”، مشيرا الى ان “كل هذه من أجل مصلحة العراق والعراقيين، وليس فيها اي مصلحة حزبية او سياسية، كما يروج البعض”.وأكد النائب عن التحالف الفتح ان “المادة (11) في الموازنة المتعلقة بحصة اقليم كردستان، شبة محسومة ولم يعد عليها خلاف عميق مثل السابق، وهي في طريقها الى الحل”.

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