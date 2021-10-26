تحالف تقدم:نمتلك علاقات”ممتازة” مع القوى الشيعية

تحالف تقدم:نمتلك علاقات”ممتازة” مع القوى الشيعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعرب تحالف تقدم , الثلاثاء، عن أمله في توحد البيت الشيعي وانهاء الخلافات من اجل المضي في تشكيل الرئاسات الثلاث, مؤكدا أنه لم يجر أي حوارات قبل توحد القوى الشيعية ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.وقال القيادي بالتحالف عبد الكريم عبطان في تصريح صحفي، إن “تحالف تقدم يمتلك علاقات جيدة مع كافة المكونات السياسية للمكون الشيعي ولن يرغب ان يخل بتلك العلاقات عن طريق تفضيل جهة على أخرى”.وأضاف ان “توحيد البيت الشيعي واتفاق قواه على مشتركات في العملية السياسية سيسرع في تشكبل الحكومة المقبلة , ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب”، مبينا أن “الحكومة المقبلة يجب ان لا تكون مستنسخة عن سابقاتها مع الاحتفاظ بالحقوق الانتخابية لكافة القوى السياسية الراغبة بالمشاركة بالحكومة شريطة ان لا تكون مبنية على المحاصصة”.واوضح عبطان ان “التحالف لم يجر أي حوارات مع أي جهة سياسية مالم تتوحد القوى السياسية الشيعية وتصديق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات “.

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