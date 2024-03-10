تحالف حسم:إجماع سنّي على إنهاء سطوة الحلبوسي

تحالف حسم:إجماع سنّي على إنهاء سطوة الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الحسم ليث الدليمي، الاحد، وجود 41 نائبا سنيا بضمنهم أعضاء في تقدم يدعمون سالم العيساوي لرئاسة البرلمان، فيما أشار الى الاجماع السياسي متجه نحو انهاء سطوة الحلبوسي. وقال الدليمي في حوار  متلفز، ان ” رئاسة البرلمان استحقاق مكون وليس جهة سياسية، وان  القيادات السنية اجمعت على اختيار سالم العيساوي رئيسا للبرلمان بدعم 36 نائبا اضافة الى 5 نواب من تقدم وقعوا على دعم العيساوي”.وأشار الى ان ” الاجماع السني متجه نحو دعم سالم العيساوي لرئاسة البرلمان وانهاء سطوة محمد الحلبوسي السياسية”.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

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