تحالف حسم:الموقف ما زال معقداً في شأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد

تحالف حسم:الموقف ما زال معقداً في شأن انتخاب رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف حسم ضاري الدليمي، السبت ، عن وضع 3 سيناريوهات لحسم ازمة منصب رئيس البرلمان خلال حضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وقال الدليمي في تصريح  صحفي، ان “اجتماع المكونات السياسية السنية بحضور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني توصلت الى 3 سيناريوهات لحل ازمة رئاسة مجلس النواب، فيما خول المجتمعين رئيسي تحاف السيادة وتقدم اختيار احدهما شرط ان يسبقها موافقة قوى الاطار التنسيقي على احد تلك السيناريوهات من عدمه قبل الذهاب الى الخيارين الاخرين”. واضاف ان “الخيار الاول المتعلق بموافقة قوى الاطار من عدمه المتمثل بإجراء تعديل على المادة (12) من النظام الداخلي وفي حال عدم قبول الاطار بتعديل المادة سيتم الذهاب الى خيار اخر وهو اجراء التصويت خلال جلسة لنواب القوى السنية على احد المرشحين المشهداني او العيساوي والفائز سيذهب به كمرشح وحيد لمجلس النواب”.وتابع “اما الخيار الثالث يتمثل بالاتفاق على سحب المرشحين العيساوي والمشهداني ترشيحهما للمنصب وهذا اضعف الخيارات”. يذكر ان جميع قيادات القوى السياسية السنية عقدت، الخميس، الماضي اجتماعاً في بغداد؛ لحل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور مسعود بارزاني، 

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