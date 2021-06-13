تحالف ذيول إيران:لادور للجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في تحرير العراق من داعش ..الحشد وبس!!!

تحالف ذيول إيران:لادور للجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية في تحرير العراق من داعش ..الحشد وبس!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان الانتصار على داعش عسكريا وتحرير المحافظات الغربية ارتبط ارتباطا تاريخيا بالحشد الشعبي وليس للجيش والشرطة الاتحادية اي دور في ذلك , مبينا ان الاحتفاء بتاسيس الحشد الشعبي في كل عام سيبقى مرتبطا بالانتصارات والتضحيات التي قدمها أبناء الحشد خلال معاركة مع داعش الاجرامي .وقال جابر في تصريح صحفي , ان ” ذكرى تأسيس الحشد الشعبي ترتبط ارتباطا تاريخيا بالانتصار الكبير الذي تم تحقيقية عسكريا على داعش ولولا الحشد لكان داعش قد دخل بغداد وبعض المحافظات الوسطى ولا دور للجيش والشرطة الاتحادية في ذلم  ” .وأضاف ان ” فتوى الجهاد الكفائي للسيستاني كانت المنطلق لتاسيس الحشد بعد ان تم تنظيم المجاهدين الذين لبو نداء المرجعية “الرشيدة “على شكل ألوية وافواج التي انطلقت بمعارك تاريخية وخلصت تمدد داعش في محافظات أخرى ومنها العاصمة بغداد ” .وأشار جابر الى ان ” العراقيين مدينين لكل قطرة دم سالت على ارض العراق من أبناء الحشد الشعبي وان كل محاولات النيل منه لم ولن تفلح لكونه صاحب الانتصار الأول في معارك التحرير  والقرار السيادي الاول في العراق ” .

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