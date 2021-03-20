تحالف سائرون:سنمرر الموازنة بالأغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة مسرور

تحالف سائرون:سنمرر الموازنة بالأغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة مسرور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد  النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي ، السبت ، تمرير الموازنة عبر تصويت الأغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “جلسة اليوم ستشهد التصويت على جميع فقرات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021″، مبينا أن “الموازنة ستمرر بالاغلبية في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الكرد”.وأضاف، أن “اللجنة المالية النيابية انهت جميع التعديلات باستثناء حصة الإقليم”، لافتا الى أن “رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجان المعنية لبحث أهم المسائل الخلافية  في قبل عقد الجلسة والمخصصة للتصويت على الموازنة”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي أكد ، امس الجمعة ، أن الموازنة ستمرر بالاغلبية إذا لم تصل القوى النيابية إلى توافق شامل ، لافتا الى ان الحوار لا يزال قائما حتى اللحظة.

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