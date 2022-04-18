تحالف عزم:رغبات إيران أوامر بالنسبة لتحالفنا

تحالف عزم:رغبات إيران أوامر بالنسبة لتحالفنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف عزم اياد الجبوري , الاثنين , ان تحالف السيادة يمر بظروف حرجة بعد ان اخفق والمتحالفين معه في التحالف الثلاثي من تحقيق نصاب جلسة التصويت على رئيس الجمهورية, مرجحا ان تؤدي تلك الظروف الى تفكك التحالف.وقال الجبوري في تصريح صحفي, ان “مشروع الأغلبية الوطنية التي يدعو لها التحالف الثلاثي المتكون من التيار الصدري والسيادة والبارتي أصبحت فرصه مستحيلة خاصة بعد فشله بتحقيق النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعلى مدى جلستين”.وأضاف ان “أعضاء في تحالف السيادة اكدوا بوجود خلاف وشعور بالإحباط داخل تحالفهم بسبب قناعتهم بام مشروع الأغلبية الوطنية لن ولم يتحقق”, مبينا ان “هؤلاء بدأوا يفكرون بالخروج من التحالف في حال عدم الوصول الى حل والتنازل عن فكرة الأغلبية”.وأوضح الجبوري، ان “الامر لم يقتصر فقط داخل تحالف السيادة بل داخل الديمقراطي كما تم الحصول عليه من تسريبات”، كاشفا عن “وجود حراك مكثف يجرى خلف كواليس الاعلام وقد نشهد انفراجة نهاية الأسبوع الحالي” . 

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