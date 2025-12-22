تحالف عزم: الحلبوسي والسامرائي أحدهما لرئاسة مجلس النواب

تحالف عزم: الحلبوسي والسامرائي أحدهما لرئاسة مجلس النواب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف عزم، محمد دحام، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي داخل المجلس السياسي السني يقضي بترشيح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي للتنافس على منصب رئيس مجلس النواب، على أن يجري التصويت على أحدهما داخل البرلمان.وقال دحام في تصريح صحفي، إن “المجلس السياسي السني اعتمد منذ تأسيسه مبدأ اتخاذ القرارات بالتوافق داخل المجلس حصراً، دون السماح بأي تدخلات خارجية، لا سيما فيما يتعلق بتسمية رئيس مجلس النواب”.وأضاف أن “الاجتماعات السابقة، ولا سيما اجتماع يوم أمس الأحد في منزل عضو المجلس النائب ثابت العباسي، أفضت إلى اتفاق مبدئي على ترشيح الحلبوسي والسامرائي للتنافس داخل البرلمان”.وأشار دحام إلى أن “المجلس سيعقد اجتماعاً جديداً يوم غد الثلاثاء في منزل أبو مازن لتثبيت هذا الاتفاق بشكل رسمي”.يذكر أن المجلس السياسي السني عقد أمس الأحد اجتماعاً ناقش فيه ملف تسمية مرشح لرئاسة مجلس النواب في منزل النائب ثابت العباسي، من دون الإعلان عن اتفاق نهائي في حينه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *