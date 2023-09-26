تحالف “نبني ” الإيراني ينتخب الفتلاوي متحدثة رسمية عنه

تحالف “نبني ” الإيراني ينتخب الفتلاوي متحدثة رسمية عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف “نبني ” الإيراني بزعامة هادي العامري،مساء أمس الاثنين ، بأن الأسبوع المقبل سيكون موعداً لإعلان انطلاقه رسمياً، فيما قرر انتخاب رئيس حركة إرادة النائب حنان الفتلاوي متحدثاً رسمياً باسمه.وذكر بيان للتحالف، أن “تحالف “نبني” عقد اليوم، إجتماعه بمكتب رئيسه هادي العامري في العاصمة بغداد وبحضور جميع ممثلي الكيانات المنضوية في التحالف”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع شهد بحث الملف الأنتخابي والمنهاج الموضوع والملفات الخدمية والمسارات المشتركة التي تركّز على بناء الدولة وتدعم القانون وتخدم المجتمع”.وتابع، أن “الاجتماع جرى فيه التأكيد على أهمية التعاون بين الكيانات داخل تحالف “نبني” وفق الخطط الموضوعة، وبين أن “المجتمعين اتفقوا على تحديد بداية الأسبوع المقبل موعداً للأعلان الرسمي عن التحالف، وإنتخاب حنان الفتلاوي متحدثاً رسمياً بأسم التحالف”.وتحالف نبني يضم جميع الاحزاب المرتبطة بإيران تنظيميا وعقائديا.

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