تحذير أميركي عاجل من بغداد.. دعوات للمغادرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، تحذيراً أمنياً جديداً دعت فيه المواطنين الأميركيين المتواجدين في العراق إلى مغادرة البلاد فوراً، في ظل مخاوف متزايدة من اضطرابات محتملة في حركة السفر وإمكانية إغلاق المجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق.

وأكدت السفارة في بيانها أن العراق لا يزال مصنفاً ضمن مستوى التحذير الرابع في نظام السفر الأميركي، وهو أعلى درجات التحذير، مجددةً توصيتها بعدم السفر إلى العراق “لأي سبب كان”، ومشددة على ضرورة مغادرة المواطنين الأميركيين الموجودين حالياً بأسرع وقت ممكن.

ودعت السفارة رعاياها إلى متابعة حالة الرحلات الجوية بشكل مباشر مع شركات الطيران، في إشارة إلى هشاشة الوضع الجوي واحتمال تعرضه لاضطرابات أو إغلاقات طارئة نتيجة التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تصعيد سياسي وعسكري متسارع بين واشنطن وطهران، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح فيها باستخدام “قوة كبيرة” في حال عدم التوصل إلى اتفاق، متهماً الجانب الإيراني بالمماطلة في مسار التفاوض.

كما أشار وزير الدفاع الأميركي إلى احتمال استهداف “منشآت رئيسية” داخل إيران، في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات وُصفت بالدفاعية ضد أهداف مرتبطة بطهران، رداً على حادثة إسقاط مروحية أميركية قرب مضيق هرمز.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد، وسط مخاوف من انعكاساتها على أمن الملاحة الجوية وحركة السفر في المنطقة، بما فيها العراق.