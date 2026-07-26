تحرك إقليمي متسارع.. الزيدي يعزز حضور بغداد بزيارة رسمية إلى السعودية

يستعد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لإجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، في إطار جولة دبلوماسية إقليمية متسارعة، تتصدرها ملفات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن الزيارة ستشهد مباحثات موسعة بين الجانبين، تتوج بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات متعددة، فضلاً عن بحث آليات تعزيز التعاون الأمني، وتوحيد الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، وانعكاسات الأزمات الراهنة على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

وتأتي محطة الرياض بعد أيام من زيارة مرتقبة للزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء المقبل، لبحث ملفات الأمن والاستثمار والطاقة والنفط، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ويواصل رئيس الوزراء العراقي تحركاته الدبلوماسية بوتيرة متصاعدة، بعدما أجرى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في 14 تموز الجاري، أعقبها بزيارة إلى إيران في 24 من الشهر ذاته، في مسعى لتعزيز حضور العراق الإقليمي، وترسيخ سياسة الانفتاح وبناء الشراكات مع مختلف دول المنطقة.