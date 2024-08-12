تحضيرات عراقية لزيارة تركيا لبحث احتلالها لشمال البلاد

تحضيرات عراقية لزيارة تركيا لبحث احتلالها لشمال البلاد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت اللجنة الأمنية العليا، مساء أمس الأحد، اجتماعاً لمناقشة التحضيرات لزيارة تركيا.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان ، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس مساء أمس، اجتماع اللجنة الأمنية العليا في مقر الوزارة”.وأضافت، أن “الاجتماع ضم أعضاء اللجنة، وزير الدفاع ثابت العباسي، ومستشار الأمن القومي  القيادي في منظمة بدر الإيرانية قاسم الأعرجي، وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، ورئيس جهاز المخابرات”.وتابعت الوزارة، أن “الاجتماع تم خلاله التباحث حول التحضيرات الجارية لتهيئة الزيارة المرتقبة للجنة إلى تركيا، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا الأمنية والعسكرية المشتركة بين البلدين”.وبينت: “كما تم التطرق إلى قضايا مكافحة الإرهاب والتنسيق بين الجانبين في هذا الشأن، والخيارات المطروحة لتعزيز الأمن المشترك”.

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