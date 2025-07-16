تحقيق بلا نتائج..السوداني يوجه بفتح تحقيق عن استهداف الإقليم بطائرات مسيرة حشدوية إرهابية

تحقيق بلا نتائج..السوداني يوجه بفتح تحقيق عن استهداف الإقليم بطائرات مسيرة حشدوية إرهابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري وموسع باستهداف حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق.وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ، إن “حقلين نفطيين في إقليم كردستان العراق تعرضا لهجمات بطائرات مسيّرة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، واعتداءً على جهود الدولة في ترسيخ الاستقرار ودفع عجلة التنمية“.وأضاف النعمان، أن “طبيعة هذه الأعمال الإجرامية وتوقيتها تشير إلى وجود نوايا خبيثة تستهدف خلط الأوراق، وإلحاق الأذى بالعراق ومؤسساته الحيوية وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وموسّع، لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمحاسبة المتورطين دون تهاون أو تردد“.

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