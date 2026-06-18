تحولات السياسة” بين الشعارات والمبادئ إلى التنازلات.. تساؤلات حادة حول مسار الإطار التنسيقي

تُطرح في الأوساط السياسية تساؤلات متزايدة حول مسار القوى الحاكمة في العراق، في ظل ما يُوصف بتنامي منطق التسويات السياسية على حساب ثبات المواقف المعلنة.

وتشير هذه القراءة إلى أن بعض الأطراف شهدت تحولات متكررة في خياراتها المتعلقة بتشكيل الحكومات، بما في ذلك اللجوء إلى شخصيات لا تنتمي بالضرورة إلى بيئتها السياسية المباشرة، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول معايير اختيار رؤساء الحكومات وحدود التوافقات بين القوى الفاعلة.

كما تبرز إشكالية التباين في الخطاب السياسي تجاه ملفات مركزية، أبرزها قضية السلاح والعلاقات الإقليمية، حيث تتبدل المواقف بين مرحلة وأخرى، بما يفتح باب التساؤل حول مدى انسجام الشعارات مع الواقع العملي.

وفي السياق الإقليمي، تُطرح إشارات إلى إعادة تشكيل الاصطفافات والتحالفات في المنطقة، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على الداخل العراقي، في ظل مشهد سياسي شديد التشابك والتداخل.

وتخلص هذه القراءة إلى تساؤلات جوهرية حول قدرة القوى السياسية على الحفاظ على ثقة الشارع، في ظل تسارع التحولات وتبدل المواقف، وانعكاس ذلك على صورتها أمام الرأي العام في المرحلة المقبلة.