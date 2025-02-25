تراجع الدوري العراقي مركزاً واحداً لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، جدولاً خاصاً بتصنيف الدوريات الآسيوية لشهر شباط الجاري، والذي شهد تراجعاً للدوري العراقي.

وتراجع الدوري العراقي، مركزاً واحداً في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 2024-2025.

وجاء المركز الأول الدوري السعودي، وفي المركز الثاني الدوري الياباني، ثم الدوري الكوري الجنوبي بالمركز الثالث، يليه الإماراتي رابعاً، والإيراني خامساً والقطري سادساً.

وجاء الدوري الصيني بالمركز السابع، ثم التايلاندي ثامناً، والأوزبكي تاسعاً، والماليزي عاشراً، ثم العراقي بالمركز 11، والاسترالي بالمركز 12، والأردني بالمركز 13، والفيتنامي بالمركز 14، والبحريني بالمركز 15.