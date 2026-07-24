تراجع لافت في صادرات إيران إلى العراق.. مليارات الدولارات تتقلص خلال الربع الأول من 2026

كشفت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية عن انخفاض كبير في قيمة الصادرات الإيرانية المتجهة إلى العراق خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغت نحو 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وبـ 2.4 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبحسب البيانات، حافظت صادرات الطاقة على موقع الصدارة، إذ جاء غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى في مقدمة السلع المصدّرة بقيمة بلغت 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك المصنوعة من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.

وشملت قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها الفواكه الطازجة مثل التفاح والإجاص والسفرجل بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية والمطبخية البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، إضافة إلى بوليمرات الإيثيلين ومنتجات الحديد والصلب وسلع صناعية وغذائية أخرى.

ويأتي هذا التراجع في وقت يبقى فيه العراق واحداً من أهم الأسواق الخارجية للمنتجات الإيرانية، خصوصاً في مجالات الطاقة ومواد البناء والسلع الصناعية والغذائية، وسط تساؤلات حول مستقبل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.