ترامب:زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب مع روسيا

ترامب:زيلينسكي يريد إبرام صفقة لإنهاء الحرب مع روسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “يريد ابرام صفقة” لإنهاء الحرب.بعد اجتماعه في باريس مع الرئيس الأوكراني امس السبت، كتب ترامب “يريد زيلينسكي وأوكرانيا عقد صفقة ووضع حد للجنون. لقد فقدوا على نحو عبثي 400 ألف جندي وعددا أكبر بكثير من المدنيين. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ويجب أن تبدأ المفاوضات”.

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