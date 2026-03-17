ترامب: العملية في إيران تسير أسرع من المتوقع وستؤدي لخفض أسعار النفط

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأن العمليات العسكرية الجارية في إيران تتقدم على الجدول الزمني المحدد لها، متوقعاً أن تنعكس نتائج هذه العملية بشكل إيجابي وملموس على سوق الطاقة العالمي.
أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي:
الجدول الزمني: أكد ترامب أن “العملية في إيران متقدمة على جدولها الزمني”، مشيراً إلى أنها من المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع إضافية.
توقعات سوق النفط: توقع الرئيس الأمريكي انخفاضاً كبيراً في أسعار النفط فور انتهاء هذه العمليات، وربط استقرار السوق بالنتائج المحققة ميدانياً.