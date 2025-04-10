ترامب يتوعد مجدداً بضرب إيران إذا لم تفكك برنامجها النووي

ترامب يتوعد مجدداً بضرب إيران إذا لم تفكك برنامجها النووي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك. وقال ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أنه في حال رفضت طهران وقف جهود التطوير، فإن ذلك قد يعقبه عمل عسكري. وصرح ترامب للصحفيين بعد توقيع عدة أوامر تنفيذية في البيت الأبيض “أنا لا أطلب الكثير… لكن لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي”.وأضاف قائلا “إن تطلب الأمر تدخلا عسكريا، فسنفعل”.وأحجم ترامب عن تحديد موعد بدء أي عمل عسكري محتمل. وأوضح الرئيس الأمريكي قائلا “لا أود التحديد. لكن عندما نبدأ المحادثات، سنعرف إن كانت تسير على ما يُرام أم لا”.كان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الاثنين أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم السبت، محذرا من أنها ستكون في “خطر كبير” إذا لم تنجح المحادثات.وقالت إيران إن محادثات غير مباشرة ستعقد في عُمان، وهو ما يسلط الضوء على الخلافات بين البلدين.وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الثلاثاء إن المحادثات ستجري بقيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.كانت الولايات المتحدة قد أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لكنها لم تُحرز تقدما يُذكر.

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