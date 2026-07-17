ترامب يشكر العراق: “نصف مليون برميل يومياً”.. والرياض لم تفعلها!

في تصريح حمل نبرة إعجاب ورسالة سياسية واضحة، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشكر للعراق على تخصيص نحو نصف مليون برميل من النفط يومياً للولايات المتحدة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تعاوناً استثنائياً، بل ذهب إلى المقارنة بالقول إن حتى السعودية لم تقدم على خطوة مماثلة.

تصريح ترمب فتح باباً واسعاً للتعليقات، خصوصاً أنه يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العراقية – الأميركية مرحلة جديدة عنوانها الطاقة والاستثمار والشراكات الاقتصادية، بعدما أصبحت موارد العراق النفطية محوراً مهماً في المباحثات بين بغداد وواشنطن.

“برميل النفط العراقي دخل البيت الأبيض قبل السياسيين”، بعدما تحوّل النفط من مجرد سلعة اقتصادية إلى ورقة نفوذ وشراكة على طاولة التفاوض الدولي.

ويرى مراقبون أن إشادة ترمب بهذه الخطوة تعكس أهمية الدور العراقي في سوق الطاقة، خصوصاً مع سعي بغداد إلى توسيع منافذ التصدير، وجذب الشركات الأميركية الكبرى، وتحويل قطاع النفط من مصدر إيرادات تقليدي إلى بوابة للاستثمار والتكنولوجيا والتطوير.