ترامب يكشف عن محادثات “مثمرة” مع طهران: ما يحدث في إيران هو تغيير للنظام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات دبلوماسية بارزة في الملف الإيراني، مشيراً إلى إجراء محادثات مكثفة مع الجانب الإيراني خلال اليومين الماضيين. ووصف ترامب هذه المباحثات بأنها كانت “جيدة ومثمرة للغاية”.

وفي مقابلة له مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC)، ربط الرئيس بين هذه التحركات الدبلوماسية وما يشهده الداخل الإيراني، معتبراً أن المشهد الحالي يمثل “تغييراً للنظام”. وتعكس تصريحات ترامب تحولاً في وتيرة الأحداث، حيث تجمع بين الضغط السياسي المباشر وفتح قنوات حوار وصفتها الإدارة الأمريكية بالناجحة.