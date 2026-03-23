ترامب يُعلن مهلة 5 أيام ويؤكد: إيران “ترغب بشدة” في اتفاق واتصالاتنا مثمرة للغاية

في تطور مفاجئ للمشهد السياسي والعسكري، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفراجة دبلوماسية محتملة مع طهران، معلناً أن إيران أبدت رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق شامل، مرجحاً أن يتم ذلك “في غضون 5 أيام أو أقل”.
وفي سلسلة تصريحات أدلى بها لشبكتي “CNBC” و”Fox Business” اليوم (23 مارس 2026)، حدد الرئيس ترامب النقاط التالية:
تجميد العمليات العسكرية: أصدر الرئيس أوامر مباشرة بـ تأجيل كافة الضربات المخطط لها ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام، لإعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي.
نجاح المباحثات: وصف المحادثات التي جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية بأنها كانت “جيدة ومثمرة للغاية”، مشيراً إلى أنها ركزت على “حل كامل وشامل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط”.
تغيير النظام: اعتبر ترامب أن ما تمر به إيران حالياً هو واقعياً عملية “تغيير للنظام”، لافتاً إلى أن الضغوط القصوى دفعت طهران للبحث عن مخرج تفاوضي سريع.
مصير مضيق هرمز: تأتي هذه التطورات بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي حددها ترامب سابقاً لفتح المضيق، حيث استبدل لغة التهديد بـ “فرصة أخيرة” للتفاوض.