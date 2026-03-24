ترحيب إسرائيلي بـ “طرد” السفير الإيراني من بيروت: خطوة لـ “استعادة السيادة”

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن ترحيب حكومته بالقرار المفاجئ الذي اتخذته وزارة الخارجية اللبنانية بسحب اعتماد السفير الإيراني المعيّن، محمد رضا شيباني، وإمهاله حتى الأحد المقبل للمغادرة.
أبرز ما جاء في تصريحات :
تأييد الخطوة: وصف القرار اللبناني بأنه “خطوة مبررة وضرورية” في التوقيت الراهن.
اتهام طهران: اعتبر أن إيران هي المسؤول الأول عن “انتهاك سيادة لبنان” من خلال دعمها العسكري والسياسي المباشر لحزب الله.
الرسالة السياسية: أشار إلى أن هذا الإجراء يعكس رغبة في تقليص النفوذ الإيراني الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.