تركمان العراق: تشكيل الحكومة في كركوك ستواجه صعوبة

تركمان العراق: تشكيل الحكومة في كركوك ستواجه صعوبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات أظهرت نتائج متساوية بين مكونات كركوك، فيما أشار الى ان تشكيل الحكومة المحلية ستواجه صعوبة.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن ” النتائج الأولية لانتخابات كركوك المحلية أظهرت تساوي في المقاعد بين العرب والكرد في حال تحالف التركمان والعرب”، لافتا الى ان “المقعد المسيحي المتحكم في التساوي في حال انضم الى الكرد”.وأضاف ان ” العرب والتركمان مازالت لديهم مخاوف في حال حصول الكرد على منصب المحافظ وذلك من عودة الأوضاع الى ما قبل 2017 في كركوك من خلال تكريد المحافظة وعودة الاغتيالات والاختطاف مما سيؤدي الى عدم استقرار المحافظة”. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مساء امس الثلاثاء، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2023 في مؤتمر صحفي حيث تم إعلان النتائج بنسبة 94 بالمئة.

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