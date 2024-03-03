تركمان كركوك: ملف تشكيل حكومة المحافظة شائك ومعقد

تركمان كركوك: ملف تشكيل حكومة المحافظة شائك ومعقد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، اليوم الاحد، ان ملف الإدارة المحلية في محافظة كركوك بحاجة الى تدخل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال جعفر في حديث صحفي، إن “المكونات الفائزة في الانتخابات المحلية الأخيرة لم تتوصل بعد الى تفاهمات حول آلية إدارة محافظة كركوك”.وأضاف، ان “ملف محافظة كركوك شائك ومعقد في ظل تعنت جميع الأطراف، لاسيما الكرد بأحقية إدارة الحكومة المحلية”.وتعاني محافظة كركوك من عدم التوصل لتسمية الطرف الذي يتسنم إدارة حكومتها المحلية بسبب تساوي التمثيل بين مكونات المحافظة.

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