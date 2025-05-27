تركيا:العراق أكبر سوق لبضاعتنا وحجم الاستثمارات فيه نحو (35) مليار دولار

تركيا:العراق أكبر سوق لبضاعتنا وحجم الاستثمارات فيه نحو (35) مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح القنصل العام التركي في إقليم كوردستان أرمان توبجو، اليوم الثلاثاء، أن حجم استثمارات الشركات التركية في العراق بلغ نحو 35 مليار دولار.وقال توبجو، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة اربيل ، إن زيادة حجم الصادرات التركية للعراق  تجاوز 18 مليار دولار في العام 2024.وهذا بفضل تخفيض المياه عن العراق الذي تسبب في قلة الزراعة وغيرها من أسباب ،وأضاف ان، استمرار تدفق صادرات تركيا من السلع إلى إقليم كوردستان والعراق يعد نجاحا كبيرا، مردفا بالقول إن، الشركات التركية تؤدي دورا فاعلا في اقليم كوردستان، وهذا محل فخر كبير لنا.وأشار القنصل التركي العام في الإقليم، إلى أن حجم استثمارات الشركات التركية في جميع أنحاء العراق بلغت 35 مليار دولار.يذكر ان الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي ابرمها الإطاري محمد السوداني مع اردوغان أدت إلى زيادة الصادرات التركية للعراق واستمرار تخفيض حصة العراق المائية والتسبب في شحة المياه وقلة الزراعة من اجل المصالح الشخصية لأبن ميسان.

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