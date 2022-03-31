تركيا:المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب

تركيا:المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت تركيا أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب، وكشف الوفدان المفاوضان عن شروطهما.وأعلنت روسيا في اليوم الـ35 لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، تقليص نشاطها العسكري في محيط كييف وتشيرنيهيف بشكل جذري، مشددة على أن التعهد بخفض التصعيد ليس وقفا لإطلاق النار.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المؤشرات الواردة من محادثات السلام مع روسيا يمكن وصفها بأنها إيجابية، لكنه أضاف أنها لم توقف انفجارات القذائف الروسية. وشكك البنتاغون بإعلان موسكو تقليص عملياتها العسكرية، وقال إن روسيا أعادت تموضع «عدد قليل» من قواتها قرب كييف، لكنها لم تنسحب وربما تتحضر للقيام بـ»هجوم كبير» في مكان آخر من أوكرانيا.ميدانيا، قال أولكسندر ماركوشين عمدة مدينة إربين إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على المدينة الواقعة شمال غرب العاصمة، لكنه توقع تجدد هجمات الجيش الروسي عليها.من جانبه، أعلن الكرملين أمس الأربعاء، أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول الثلاثاء، لم تفض إلى نتائج «واعدة جدا ولا أي تقدم». وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين «في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة إلى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه».وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك، أمس الأربعاء، أن هناك خطرا من انفجار ذخائر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية المتوقفة عن العمل، وطالبت القوات الروسية التي تحتل المحطة بالانسحاب من المنطقة. وأضافت فيريشوك «نطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لإخلاء منطقة تشيرنوبيل من السلاح، وإدخال بعثة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لتفادي خطر تكرار كارثة نووية».وقالت الإدارة العسكرية في دونتيسك إن القوات الروسية تستمر في قصف خط التماس بأكمله وتشن غارات على مارينكا ونوفوميكايليفكا. وأكدت سقوط ضحايا بين المدنيين بعد قصف روسي عنيف لأفدييفكا ومارينكا وكراسنوهوريفكا. وأوضحت الداخلية الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت المناطق السكنية في خاركيف بكثافة، فيما اندلعت حرائق واسعة النطاق في أماكن مختلفة. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعلان هدنة إنسانية في مدينة ماريوبول، في المقابل ذكر الكرملين أن بوتين شدد لماكرون على ضرورة تسليم الأوكرانيين بماريوبول سلاحهم أولا من أجل تسوية الوضع الإنساني.

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