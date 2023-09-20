تركيا تطالب العراق بتصنيف حزب الـpkk منظمة إرهابية

تركيا تطالب العراق بتصنيف حزب الـpkk منظمة إرهابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة الخارجية التركية عن تطلعها إلى تصنيف العراق “بي كي كي” وأذرعه “تنظيمات إرهابية”، على خلفية هجوم استهدف مطار “عربت” في مدينة السليمانية بالمسيرات.وأفادت الوزارة في بيان، مساء امس ، أن تطورات الانفجار الذي وقع في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري في مطار عربت بمدينة السليمانية شمالي العراق “مثيرة للاهتمام”.وأوضحت أنه تبين أن عناصر من “مجموعة مكافحة الإرهاب” التابعة لـ “الاتحاد الوطني الكردستاني” كانت تجري تدريبات مع إرهابيي “بي كي كي/ واي بي جي” أثناء الانفجار.وأضافت: “يعد هذا التطور خطيرا لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم الإرهابي”.وأشارت أن هذا “الحادث الأخير أكد مجددا مدى دقة تدابيرنا حيال السليمانية، التي احتجز التنظيم الإرهابي سكانها كرهائن”.وتابعت: “نتطلع من الحكومة المركزية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق تصنيف بي كي كي وأذرعه كتنظيمات إرهابية، ومكافحة الإرهاب بشكل صادق وملموس”.

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