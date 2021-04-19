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فضيحة..تناقض في قانون الموازنة بين المصوت عليه داخل البرلمان وبين المنشور في جريدة الوقائع العراقية
تركي الفيصل:أمريكا هي من سلمت العراق إلى إيران
محكمة النزاهة تقرر بحبس عضو في مجلس محافظة بابل بجريمة الفساد
التيار الصدري:المالكي تسبب بخسارة العراق 25 ترليون دينار عندما أوقف العمل بقانون الضريبة
مصادر:القضاء طالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 4 نواب
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فضيحة..تناقض في قانون الموازنة بين المصوت عليه داخل البرلمان وبين المنشور في جريدة الوقائع العراقية
التيار الصدري:المالكي تسبب بخسارة العراق 25 ترليون دينار عندما أوقف العمل بقانون الضريبة
نائب:قرار إقالة وزير المالية مرهون بأجوبته
تقرير أمريكي:الخلاص من النفوذ الإيراني في العراق بالانفتاح السعودي عليه
مصدر حكومي:الحكومة لن تقدم طعناً ببعض فقرات الموازنة
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- رياضية
اختيار حكمين عراقيين لإدارة مباريات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
المسعودي:المباراة بين فريق أمانة بغداد والصناعات الكهربائية ستكون مفصلية
توقيتات الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا
زيدان يعرب عن سعادته بتأهل فريقه إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا
اليوم..ختام مباريات اياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال اوروبا
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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