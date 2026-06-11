ترمب يتحدث عن “طلب إيراني”.. وطهران تنفي وتتهم واشنطن بالتضليل

في تطور جديد للتصعيد العسكري بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن مسؤولين إيرانيين كباراً طلبوا منه وقف الضربات الأميركية على إيران، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية “ستتوقف قريباً”، في وقت نفت فيه طهران صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع.

ونقلت وسائل إعلام أميركية، بينها شبكة “فوكس نيوز”، عن ترمب قوله إن الولايات المتحدة شنت ضربات استهدفت إيران باستخدام 49 صاروخاً من طراز توماهوك، مضيفاً أنه وجه تحذيراً مباشراً لطهران بضرورة التوصل إلى اتفاق خلال مهلة قصيرة، وإلا فإن الضربات ستستمر بوتيرة أشد.

ووفقاً لتصريحات ترمب، فإنه تحدث مع ما وصفهم بـ“مسؤولين إيرانيين كبار”، والذين – بحسب قوله – طالبوا بوقف القصف الأميركي، مؤكداً أن إسرائيل لم تشارك في هذه العمليات العسكرية.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول رفيع نفيه القاطع لهذه الرواية، واصفاً تصريحات ترمب بأنها “غير صحيحة”، ومتهماً واشنطن باستخدامها كغطاء سياسي لتبرير التصعيد العسكري ضد إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة جديدة من الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران لليلة الثانية على التوالي، ضمن تصعيد متسارع بين الجانبين، وسط مؤشرات على احتمال اتساع نطاق المواجهة.

وكان وزير الدفاع الأميركي قد أكد أن القيادة المركزية تنفذ ضربات تستهدف “منشآت رئيسية” داخل إيران، معتبراً أن الهدف هو الضغط العسكري لدفع طهران نحو اتفاق جديد، وليس إشعال حرب مفتوحة.

في المقابل، أعلنت مصادر عسكرية إيرانية رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها، متوعدة بردود “قاسية”، في وقت كانت فيه طهران قد أعلنت سابقاً إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.