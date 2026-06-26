ترمب يهاجم طهران: إطلاق النار “خطأ فادح” ولن يمر دون حساب

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الجمعة، بلهجة حازمة على التقارير التي تحدثت عن خرق إيران لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن طهران “ستكتشف العواقب” إذا استمرت في انتهاك التفاهمات.

وخلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر “ائتلاف الإيمان والحرية” للسياسات لعام 2026، أعرب ترمب عن استيائه من الهجوم الأخير، قائلاً: “لا يعجبني أنهم أطلقوا النار أمس… لم يكن ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك”، في إشارة إلى ما وصفه بانتهاك واضح للهدنة.

وكان ترمب قد أعلن، في وقت سابق عبر منصة “تروث سوشيال”، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن أربع طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، واصفاً الحادث بأنه “انتهاك أحمق” لاتفاق وقف إطلاق النار، في تطور يثير مخاوف من تصاعد التوتر مجدداً في المنطقة.