تشكيل تحالف جديد” صقور الوطن فرسان السيادة الحرامية” بين مشعان والخنجر

تشكيل تحالف جديد” صقور الوطن فرسان السيادة الحرامية” بين مشعان والخنجر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – شارك خميس الخنجر رئيس  مايسمى تحالف السيادة في حفل إعلان تحالف “صقور الوطن فرسان السيادة” برئاسة مشعان الجبوري المنشق عن حزب تقدم ، وبحسب الإعلان الرسمي لتحالف صقور الوطن فرسان السيادة برئاسة مشعان الجبوري فان الخنجر كان أبرز الداعمين للمشروع وقد كان اول الحاضرين. في وقت انتهز مشعان الجبوري فرصة الإعلان عن تحالفه بتوعده لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والكشف عن ملفات فساد كبيرة ضده.  وتتزامن تلك التحركات مع انشقاق داخلي يعاني منه حزب الحلبوسي. يذكر ان الخنجر ومشعان من كبار  اللصوص.

 

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