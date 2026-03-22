تصعيد إسرائيلي واسع: موجة غارات عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع

تصعيد إسرائيلي واسع: موجة غارات عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع
آخر تحديث:

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية مكثفة وصفت بـ “الأعنف”، استهدفت مواقع متفرقة في عمق الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع شرقاً، في إطار توسيع رقعة المواجهة العسكرية.

تفاصيل الهجوم الميداني:

  • جنوب لبنان: استهداف مباشر لعدد من البلدات والقرى الحدودية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في عدة محاور.

  • البقاع: تركزت الغارات على مناطق استراتيجية في العمق، وسط تقارير عن وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.

  • التوقيت: تأتي هذه الغارات تزامناً مع التهديدات الإسرائيلية الأخيرة برفع وتيرة الضربات على كافة الجبهات.

