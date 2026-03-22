تصعيد إسرائيلي واسع: موجة غارات عنيفة تستهدف جنوب لبنان والبقاع

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية مكثفة وصفت بـ “الأعنف”، استهدفت مواقع متفرقة في عمق الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع شرقاً، في إطار توسيع رقعة المواجهة العسكرية.

جنوب لبنان: استهداف مباشر لعدد من البلدات والقرى الحدودية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في عدة محاور.

البقاع: تركزت الغارات على مناطق استراتيجية في العمق، وسط تقارير عن وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق في المواقع المستهدفة.