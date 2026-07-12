تصعيد جديد في الخليج.. الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وسط توتر متصاعد مع واشنطن

أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن “حتى إشعار آخر”، عقب حادثة توقيف سفينة قالت طهران إنها حاولت العبور عبر مسار غير مصرح به، في خطوة تعمّق التوترات الأمنية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وذكرت القوة البحرية في بيان، أن عدداً من السفن حاولت خلال الساعات الماضية، بحسب الرواية الإيرانية، الإبحار عبر مسار لم توافق عليه السلطات الإيرانية، رغم توجيه إنذارات لها بضرورة الالتزام بالمسارات المحددة من قبل طهران.

وأضاف البيان أن إحدى السفن أوقفت أنظمة التعريف والتتبع الخاصة بها، الأمر الذي اعتبره الحرس الثوري تهديداً للأمن البحري، قبل أن يتم إطلاق طلقات تحذيرية وإجبارها على التوقف.

ولم تكشف السلطات الإيرانية هوية السفينة أو جنسيتها أو طبيعة حمولتها، كما لم تقدم تفاصيل بشأن طاقمها أو الجهة التي نُقلت إليها بعد توقيفها.

وأكد الحرس الثوري أن قرار إغلاق المضيق سيستمر “حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأميركية في المنطقة”، محذراً من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقابل برد يستهدف مواقع أميركية إضافية في المنطقة.

واتهمت طهران الولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تستضيف قوات أميركية بتحمل مسؤولية تداعيات التصعيد، في وقت تشهد فيه مياه الخليج توتراً متزايداً على خلفية المواجهات الأخيرة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة أحداث أمنية شهدها مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، بينها تعرض ناقلات تجارية لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف خلفها، أعقبها تنفيذ ضربات أميركية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، قبل أن ترد طهران باستهداف مواقع وقواعد أميركية في المنطقة.

وأدى التصعيد إلى تراجع حركة الملاحة عبر المضيق، مع اتخاذ عدد من شركات الشحن والتأمين البحري إجراءات احترازية، شملت تعليق بعض الرحلات وتغيير مسارات السفن، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة.

وتزامنت التطورات مع ضغوط أميركية على طهران لضمان حرية الملاحة وفتح جميع مسارات المضيق أمام السفن دون قيود، في مقابل تمسك إيران بدورها في تنظيم حركة المرور البحرية وتحديد المسارات المسموح بها.

ويُعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية أهمية عالمياً، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على حركة الطاقة والاقتصاد العالمي.