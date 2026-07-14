تصعيد جديد في المواجهة.. ضربات أميركية تستهدف قدرات إيران قرب مضيق هرمز

تجددت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، فجر الثلاثاء، مع إعلان تقارير إيرانية عن تعرض مواقع داخل إيران لسلسلة ضربات جديدة، بالتزامن مع تأكيدات أميركية باستهداف قدرات عسكرية حساسة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم ومدينة جم بمحافظة بوشهر، فيما لم تتضح حتى الآن طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العمليات الجديدة تستهدف القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغط أكبر على طهران، مع إبقاء باب التوصل إلى اتفاق مفتوحاً.

وقال مسؤول أميركي إن الضربات ركزت على مواقع عسكرية إيرانية تضم منظومات مراقبة وطائرات مسيرة وقدرات صاروخية.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ موجة جديدة من العمليات ضد أهداف داخل إيران، بعد ساعات من تهديد ترمب بشن ضربات واسعة وتدمير منشآت نووية جديدة.

ويأتي التصعيد وسط ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، مع مخاوف من توسع نطاق المواجهة لتشمل مواقع استراتيجية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.