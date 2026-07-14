تصعيد في مضيق هرمز.. هجوم يستهدف ناقلتين إماراتيتين وسقوط قتيل وإصابات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الثلاثاء، تعرض ناقلتين وطنيتين لهجوم بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين، بينهم حالات خطرة.

وأوضحت الوزارة أن الناقلتين “ممباسا” و”الباهية” تعرضتا للاستهداف أثناء وجودهما في المياه الإقليمية العُمانية، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية في السفينتين، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من السيطرة عليها.

وأكدت أن الضحية من الجنسية الهندية، فيما توزعت الإصابات بين أفراد من الجنسيتين الهندية والأوكرانية، مع وجود أربع حالات إصابة بليغة.

واعتبرت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها، والاستجابة لأي تهديدات تستهدف استقرارها.

وفي تطور متزامن، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلة نفط أخرى لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قرب سواحل سلطنة عُمان، موضحة أن الإصابة وقعت في منطقة غرفة المحركات، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متزايداً، وسط تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، ما يرفع المخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية على حركة الملاحة والطاقة في المنطقة.