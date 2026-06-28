تطور لافت.. رسالة من الصدر إلى الزيدي تدعم ضرب شبكات الفساد

كشف مصدر مطلع، الأحد، عن قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، أعلن فيها دعمه للإجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.

وأوضح المصدر أن الرسالة نُقلت عبر مقربين من الصدر إلى رئيس الوزراء، وتضمنت تأكيداً على الدعم الكامل للحملة الجارية ضد الفساد، ومساندة الإجراءات الرامية إلى إلقاء القبض على المتورطين دون استثناء أو تمييز، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية.

وأضاف أن الصدر شدد في رسالته على ضرورة استمرار الحملة وعدم التراجع عنها، مع الدفع باتجاه محاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد، بما يضمن تعزيز هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر بأن القوات الأمنية في بغداد أغلقت مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم مؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات دهم وتفتيش طالت منازل نواب وسياسيين ورجال أعمال.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تحركات أمنية وقضائية متصاعدة، وسط حديث عن قوائم ملاحقة موسعة تشمل شخصيات سياسية وموظفين ورجال أعمال، على خلفية قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.