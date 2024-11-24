تظاهرات لموظفي مطاري بغداد والبصرة ضد قرار وزير النقل الفاشل بفصل المطارات عن الملاحة الجوية

تظاهرات لموظفي مطاري بغداد والبصرة ضد قرار وزير النقل الفاشل بفصل المطارات عن الملاحة الجوية
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- تظاهر العشرات مو موظفي مطاري بغداد والبصرة، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، داخل المطارين احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الملاحة الجويّة.وقال مراسلنا، إن” العشرات من موظفي مطار بغداد نظموا اليوم وقفة احتجاجية داخل المطار، للمطالبة بإيقاف قرار وزير النقل الفاشل رزاق محيبس فصل المطارات عن الملاحة الجوية، كما نظم العشرات من موظفي مطار البصرة وقفة هي الأخرى رفعت المطالب ذاتها بمطار بغداد”.وأضاف، أن” الموظفين طالبوا بوقف قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، فيما اعتبروه بأنه مجحف، كما أعلنوا عن رفض استثمار المطارات لمؤسسة ifc، ورفض تحويل المطارات الى مديرية المطارات، وربطها بالقسم الفني في وزارة النقل”.وأشار مراسلنا، إلى وجود أنباء عن إغلاق صالات الاستقبال والمغادرة للمطارين في بغداد والبصرة، إلى حين تحقيق مطالب المحتجين وتلبيتها.

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