تظاهرة لأصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد مطالبين البنك المركزي العراقي برفع العقوبات المفروضة عليهم

تظاهرة لأصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد مطالبين البنك المركزي العراقي برفع العقوبات المفروضة عليهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظّم العشرات من أصحاب شركات الصيرفة، صباح اليوم الخميس، تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد مطالبين برفع العقوبات المفروضة عليهم جراء تعاملات مالية مخالفة للقانون.وقال مراسلنا، إن قرابة 80 شخصا من أصحاب شركات الصيرفة تجمعوا في منطقة شارع الرشيد أمام مبنى البنك المركزي مطالبين إدارته برفع العقوبات الإدارية والمالية المفروضة عليهم.

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