تعاون تجاري بين العراق والسعودية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، بعثة تجارية إلى العراق عقدت في العاصمة بغداد، اليوم الاحد.وقالت وسائل اعلام سعودية، ان “أعمال البعثة التجارية شارك فيها أكثر من 37 شركة سعودية و100 شركة عراقية من قطاعات عدة أبرزها مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والتعبئة والتغليف؛ بحثًا عن آفاق جديدة للتعاون مع الجانب العراقي”.وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي.