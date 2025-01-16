تعاون عراقي بريطاني في الإنتاج الحربي

تعاون عراقي بريطاني في الإنتاج الحربي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأربعاء، عرضًا من شركة بي أي إي سيستمز بافتتاح خطوط إنتاج أسلحة بالعراق. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ، أن “رئيس الوزراء استقبل بمقر إقامته في لندن، وفد شركة بي أي إي سيستمز/ BAE Systems، برئاسة المدير التنفيذي للشركة تشارلز وودبيرن”.وأشار البيان الى أن “اللقاء استعرض طبيعة عمل الشركة المتخصصة في الصناعات الحربية بمختلف أنواعها، بجانب إنتاجها لتقنيات الأمن السيبراني والأنظمة الإلكترونية، خصوصاً وأن الحكومة مهتمة بتسليح القوات الأمنية بأحدث الأسلحة، ومن مختلف المناشئ”.وأضاف البيان، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الممكنة مع العراق، إذ رحب رئيس الوزراء بالعرض الذي قدمه المدير التنفيذي للشركة بافتتاح خطوط إنتاج للأسلحة بالتعاون مع هيئة التصنيع الحربي في العراق، وكذلك تقديم الخدمات في مجال الأمن السيبراني، لاسيما وأن قانون الهيئة يساعد على إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المتخصصة، وتوسعة التعاون التكنولوجي معها”.

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