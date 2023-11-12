تعاون “قضائي”بين العراق وفنلندا

تعاون “قضائي”بين العراق وفنلندا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع سفيرة جمهورية فنلندا أنو ساريلا، التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني.وذكر المجلس في بيان ، أن”رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل سفيرة جمهورية فنلندا أنو ساريلا”.وأضاف البيان، أن “زيدان بحث مع   سفيرة جمهورية فنلندا مقترح التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني”.

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