تعرف على مباريات اليوم العالمية

تعرف على مباريات اليوم العالمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تقام اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة واتفورد ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة…
واتفورد X ليفربول – الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتيX  مانشستر يونايتد – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي X بيرنلي – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون X ليدز يونايتد – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
نوريتش سيتي X برايتون – الساعة 5 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
برينتفورد X  تشيلسي – الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة  beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي X خيتافي – الساعة 7.30 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناة beIN Sports Connect
ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد على قناةbeIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
سبيزيا X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
لاتسيو X انتر ميلان – الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 9.45 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
مواعيد مباريات الدوري الألماني
جرويتر فورت X بوخوم – الساعة 4.30 عصرابتوقيت العاصمة بغداد
فرايبورغ X لايبزيج – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
يونيون برلين X فولفسبورغ – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
أينتراخت فرانكفورت X هيرتا برلين – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت بغداد
بوروسيا دورتموند X ماينز  – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت العاصمة بغداد
بوروسيا مونشنغلادباخ X شتوتغارت – الساعة 6.30 مساء بتوقيت بغداد
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
كليرمون فوت X ليل – الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة بغداد
ليون X موناكو – الساعة 10 مساء بتوقيت العاصمة بغداد. 

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