تعرّف على تشكيلة منتخب الشباب في مواجهته مع استراليا

تعرّف على تشكيلة منتخب الشباب في مواجهته مع استراليا
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد، عن تشكيلة فريقه لمباراة استراليا في مباراة مصيرية حاسمة اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة آسيا لكرة القدم دون 20 عاماً.وستقام المباراة على ملعب مركز باوان الرياضي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الصين، الثانية والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد. وتألفت التشكيلة كما أدناه…

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