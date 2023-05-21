تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم

تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 144800 دينار مقابل 100 دولار.وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.أما في اربيل فأن سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.

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